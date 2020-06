Teju Cole: o capítulo perdido de um romance maior

“Neste período de isolamento social, estou em Cambridge, Massachusetts, mesmo do outro lado do rio em frente a Boston”, conta Teju Cole numa espécie de carta enviada ao Ípsilon que começa com a descrição do seu quotidiano. “Fico desperto todas as noites até depois das três da madrugada. Acordo depois das onze. Os meus dias são calmos. Sinto uma grande tristeza por causa disto. Mas também escrevo, edito, por vezes caminho lá fora para tirar fotografias (ou tiro-as dentro de casa), e tento apoiar os meus amigos e a minha família, por correspondência, ou enviando-lhes música.”

