“Artigos médicos estão a obedecer a critérios essencialmente de rapidez”

Agora foi pedida a retirada de publicação do artigo na revista The Lancet, que revelava que a hidroxicloroquina pode ser prejudicial para doentes hospitalizados com covid-19, afinal em que ficamos em relação a este medicamento? João Eurico da Fonseca, director do Serviço de Reumatologia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, explica ao PÚBLICO que “a hidroxicloroquina é usada essencialmente para pessoas com doenças reumáticas, como o lúpus e a artrite reumatóide, que usam [o medicamento] cronicamente durante anos”.

Continuar a ler