Covid 19: mais oito mortes em Portugal, o número mais baixo desde 15 de Maio

Portugal registou esta quinta-feira mais oito mortes, um aumento de 0,55% que eleva para 1455 o número de vítimas mortais no país desde Março. Este é o registo diário de óbitos mais baixo desde 15 de Maio, em que foram contabilizadas seis mortes (0,51%). Foram identificados mais 331 casos nas últimas 24 horas, o que corresponde a uma taxa de crescimento de 1%. Destes, 93% foram detectados na região de Lisboa e Vale do Tejo. Desde o começo do surto, há registo de 33.592 casos.

Os números, divulgados esta quinta-feira no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS), dão conta de 445 pessoas internadas (mais 17 do que no dia anterior), das quais 58 estão nos cuidados intensivos (mais duas do que na quarta-feira).

Foram dadas como recuperadas mais 244 pessoas, subindo assim para 20.323 o número de “curados” no país. Excluindo estes casos e os óbitos, há 11.814 casos activos, mais 79 do que no dia anterior.

Até quarta-feira, Portugal tinha registado um total de 33.261 casos de infecção, 1437 mortes e 20.079 recuperados.