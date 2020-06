Centros de explicações continuam fechados e pedem medidas ao Parlamento

Os centros de estudos e de explicações ainda não têm data para a sua reabertura e o sector mostra-se “indignado” com o Governo por ter sido incluído entre as actividades que têm que continuar encerradas na terceira fase de desconfinamento. Com o aproximar dos exames nacionais do ensino secundário, que são habitualmente o momento de maior procura do ano, pedem à Assembleia da República que tome medidas no sentido de garantir a reabertura das actividades presenciais com os alunos. “Foram implementadas todas as normas de higiene”, garantem os seus responsáveis.

