Os nove números do programa com que Costa quer estabilizar a economia

Mais 2700 profissionais do SNS

O Governo vai integrar no Serviço Nacional de Saúde (SNS) os cerca de 2800 profissionais que foram contratados para reforçar o combate à covid-19, e vai contratar mais 2700 profissionais até ao final do ano. Um dos objectivos é reforçar equipas para pôr fim ao adiamento de consultas e cirurgias. Até ao final do ano, o Governo quer ainda ter 11,5 camas de medicina intensiva por 100 mil habitantes.

