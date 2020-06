Fotografar chitas para as salvar: eis as imagens vencedoras do Remembering Wildlife

Já são conhecidas as dez fotografias vencedoras do concurso Remembering Wildlife, que dá origem a um livro de fotografias solidário com imagens de espécies ameaçadas. Este ano — e depois dos elefantes, rinocerontes, hominídeos e leões —, as protagonistas são as chitas, o felino em maior perigo de extinção por factores como a caça ilegal e a perda de habitat.

Remembering Cheetas, o título da edição deste ano, será publicado a 12 de Outubro (mas já pode ser pré-encomendado no site da organização) e contará com as imagens vencedoras do concurso, e ainda com outras doadas por fotógrafos de natureza, onde as podemos ver bebés ou mais crescidas, a subir árvores ou a contemplar a paisagem. Os lucros conseguidos com a venda dos livros serão entregues a associações que trabalham na protecção destes animais: há apenas 7100 em ambiente selvagem.