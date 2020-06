Porque não faz a DGS a caracterização demográfica de recuperados e óbitos?

Não se compreende que a Direcção-Geral de Saúde (DGS) não melhore e complete o seu diário Relatório da Situação sobre a covid-19, com informação numérica sobre as características demográficas dos casos recuperados e igualmente sobre as características demográficas dos óbitos ocorridos, da mesma forma que o faz com os casos confirmados.

A DGS tem-se refugiado, em relação ao não fornecimento de algumas informações, numa alegada protecção da privacidade. Mas a informação pode ser prestada da mesma forma que o faz para a caracterização demográfica dos casos confirmados, ou seja, com a indicação do número por concelho. Essa informação permitiria ter a perspectiva concelhia, do real e actual número de pessoas ainda infectadas, retirando carga negativa ao que se denomina como número total de infectados, que já não corresponde à realidade, uma vez que ao número indicado tem de se deduzir os recuperados e igualmente os óbitos. Assim, a 2 de Junho, o número nacional de infectados não é de 32.895, mas de 11.590. Há que dar contributos para combater medos e receios e os efeitos colaterais da covid-19 nas outras áreas da saúde.

Ernesto Silva, V.N. Gaia

Covid-19 e 1.º de Maio

Seguindo o conselho sábio de José Miguel Júdice, será que ninguém pergunta a razão deste surto tardio na região de Lisboa. E, antecipando-se, nenhum responsável avança uma resposta? Então eu pergunto: será que a manifestação do 1.º de Maio organizada pela CGTP não esteve na origem deste surto? A saber: o n.º de pessoas infectadas começou a aumentar a meio do mês de Maio; os principais concelhos atingidos são os da cintura industrial de Lisboa, de onde eram originários o grosso dos sindicalistas presentes; antes e depois da manifestação houve comportamentos de risco, nomeadamente desrespeito pelo distanciamento social.

Francisco Pintos dos Santos, Coimbra

À borla?

A Casa da Música reabriu ao público no dia 1 de Junho após o confinamento imposto a todas as instituições de cultura e de espectáculos, através da actuação da sua Orquestra Barroca, com entrada gratuita. Também soubemos que tal gratuitidade assim será para os espectáculos seguintes. Entretanto, uma centena de seus trabalhadores, a recibos verdes, manifestaram-se em praça pública por estarem a viver sem terem recebido os seus devidos salários, quando todos sabemos que o salário devido é sagrado. Assim, interrogamo-nos: que dualidade de critério é este, com bilhetes a custo zero para o público, mas não se paga aos trabalhadores?

José Amaral, V.N. Gaia