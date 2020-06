Hong Kong aprova lei que criminaliza insultos ao hino chinês em sessão marcada por protestos

O Conselho Legislativo de Hong Kong aprovou, nesta quinta-feira, uma lei que criminaliza insultos ao hino nacional chinês. Segundo o South China Morning Post, a lei foi aprovada por 41 votos a favor e apenas um contra.

A sessão parlamentar chegou a ser interrompida, depois de Ray Chan Chi-chuen, deputado pró-democracia, ter saído do seu lugar e derramado um líquido no chão, em protesto contra a lei e em homenagem às vítimas da Praça de Tiananmen. O deputado acabaria por ser expulso do parlamento pelas forças de segurança, tendo sido acompanhado por Eddie Chu Hoi-dick, um deputado que o acompanhou nos protestos.

“Nunca deveremos perdoar o Partido Comunista por ter assassinado o seu próprio povo há 31 anos, sem ter sido responsabilizado por isso. Um regime tão vergonhoso fede para sempre”, afirmou Eddie Chu Hoi-dick, citado pelo South China Morning Post.

De acordo com a lei aprovada esta quinta-feira, quem desrespeitar a Marcha dos Voluntários, o hino chinês, pode ser multado e enfrentar uma pena de prisão até três anos. Os seus opositores consideram-na como mais uma tentativa da China controlar o território autónomo e limitar a liberdade de expressão.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em Hong Kong, nos jogos de futebol, por exemplo, era habitual o hino chinês ser assobiado, o que envergonhava o regime de Pequim. À luz desta nova lei, estes comportamentos passam a ser considerados crime e, para tentar criar um sentimento patriótico nos jovens, a lei prevê ainda que a Marcha dos Voluntários seja ensinada nas escolas.

A aprovação da lei, que já era expectável, acontece no dia em que se assinala o 31.º aniversário da revolta na Praça Tiananmen, em Pequim. Pela primeira vez, as autoridades de Hong Kong e Macau proibiram as manifestações para assinalar a data. É mais um sinal do controlo que a China está a reforçar sobre a região administrativa, depois de na semana passada o Congresso Nacional do Povo, em Pequim, ter aprovado uma lei de segurança nacional que pretende controlar os manifestantes pró-democracia, e que põe em causa a autonomia do território.

Apesar da proibição de assinalar a data, grupos de activistas de Hong Kong manifestaram vontade de sair às ruas.