Espanha reabre fronteiras com Portugal e França a 22 de Junho

Espanha anunciou que vai reabrir as fronteiras terrestres com Portugal e França no dia 22 de Junho. A informação foi avançada por Reyes Maroto, ministra do Turismo, nesta quinta-feira, anunciando, citada pela Reuters, que “haverá temporada turística” no país.

Desde Março que, fruto da pandemia de covid-19, as fronteiras espanholas estavam abertas apenas para trabalhadores transfronteiriços e condutores de mercadorias. Espanha tinha planeado reabrir o turismo apenas a 1 de Julho, mas as pressões políticas - bem como a concorrência dos países vizinhos - justificaram, segundo a imprensa espanhola, a antecipação da data.

Daqui a 18 dias, turistas portugueses e franceses poderão não só entrar em território espanhol como utilizar hotéis e demais pontos turísticos espanhóis. Reyes Maroto anunciou que as primeiras zonas a cumprir esta condição serão as ilhas Canárias e Baleares - ainda que com as naturais restrições sanitárias impostas pelas autoridades de saúde.

A ministra foi mais longe e avançou também que a quarentena obrigatória será “provavelmente levantada” para as pessoas que chegarem por terra de França e Portugal, mas acrescentou que esta medida ainda não foi aprovada.

Este dado poderá ser relevante para a posição de Portugal na matéria, dado que Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, tinha avançado que as restrições de circulação se manteriam enquanto Espanha mantivesse a quarentena obrigatória.