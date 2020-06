Bruxelas avança 300 milhões de euros para aliança de vacinas Gavi

No mesmo dia em que a Unicef fez soar o alarme para o risco de vida de milhões de bebés em todo o mundo, que por causa da crise do novo coronavírus deixaram de ter acesso a vacinas para doenças como sarampo, difteria e cólera, a Comissão Europeia anunciou um reforço de 300 milhões de euros para as operações da Aliança Global para as Vacinas GAVI entre 2021 e 2025.

Este dinheiro — que o executivo inscreveu nos pagamentos do próximo quadro financeiro plurianual, que ainda não foi aprovado —, apoiará campanhas de vacinação que garantirão a imunização de 300 milhões de crianças nos países mais vulneráveis do mundo, através da distribuição de mais de 3200 doses de vacinas por 55 países, bem como a criação de uma reserva estratégica de vacinas para a prevenção de surtos de doenças infecciosas.

O anúncio foi feito horas antes do arranque da Cimeira Global de Vacinas organizada pela GAVI e realizada online a partir de Londres. O objectivo declarado do encontro virtual, no qual participaram quase uma centena de chefes de Estado, altos representantes de governos e líderes de empresas e fundações privadas, era arrecadar 6,5 mil milhões de euros de financiamento para a Gavi entre 2021 e 2025 — o montante que, segundo a organização, permite alargar o alcance das campanhas de vacinação nos países em desenvolvimento e garantir a imunização de mais de 1100 milhões de bebés contra doenças preveníveis e curáveis.

Em nome de Portugal, a ministra da Saúde, Marta Temido, elogiou o papel da GAVI e a sua intervenção nos vários países de língua oficial portuguesa, e avançou uma contribuição financeira de 100 mil euros. No final da conferência, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, revelou que a meta de financiamento foi largamente ultrapassada, e que os donativos ultrapassaram os 7,7 mil milhões de euros. “Vamos poder salvar até oito milhões de vidas”, sublinhou.

“As vacinas libertam-nos do medo. O coronavírus veio lembrar-nos desta verdade”, assinalou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que no início de Maio foi a anfitriã de uma outra conferência virtual de doadores para uma resposta global ao novo coronavírus, onde a Aliança para as Vacinas GAVI assegurou um financiamento de mais de 1,5 mil milhões de euros (dos quais 488 milhões se destinavam à administração de vacinas contra o SARS-CoV-2, quando estas estejam disponíveis).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“O nosso objectivo, com a GAVI e muitos outros parceiros, é acelerar a produção de uma vacina para a covid-19 acessível para todos. Para esse efeito, estamos preparados para discutir os méritos de uma iniciativa global para a aquisição conjunta dessa vacina”, afirmou Von der Leyen. Vários Estados membros da UE estão preocupados que a descoberta de uma vacina signifique uma corrida desenfreada e desregulada entre países — a Bruxelas chegou esta semana uma carta assinada pela Alemanha, França, Itália e Países Baixos a defender a criação de uma “aliança europeia” para negociar com a indústria farmacêutica o acesso preferencial à vacina, com garantias de compras e o financiamento da investigação para a sua produção.

Esta quinta-feira, a Comissão também deu conta da assinatura de um acordo com o Banco Europeu de Investimento e o Investitionsbank Berlin que permitiu a criação do novo Fundo da UE para a Malária. Com uma dotação inicial de 70 milhões de euros, o fundo destina-se ao financiamento de projectos científicos dedicados a “soluções inovadoras, acessíveis e fáceis de pôr em prática“ para a prevenção e tratamento da malária.