Vila algarvia que ganhou fama indesejada com o caso McCann procura encerrar o assunto

O desaparecimento da britânica Madeleine McCann pairou durante 13 anos sobre a pacata Praia da Luz, no sul do Algarve, como uma nuvem escura. Agora, o final pode estar próximo, não só para a família da criança, mas também para a vila da Luz.

Madeleine, na altura com três anos de idade, desapareceu de um quarto de hotel durante umas férias em família na Praia da Luz, em 2007. Esta quinta-feira, as autoridades alemãs assumiram que Madeleine está morta e que o suspeito do homicídio é um homem que está preso na Alemanha por abuso sexual de crianças, entre outros crimes.

Este foi o desenvolvimento mais significativo para resolver o mistério daquilo que aconteceu à criança, após anos de voltas e reviravoltas. Uma longa investigação internacional chamou a atenção de todo o mundo, mas deixou muitos na Praia da Luz com a sensação de se terem tornado párias.

“Foi muito complicado na altura, para todos os envolvidos. Todos falavam mal da Praia da Luz, especialmente pais com crianças”, afirma Irina Itrabar, de 40 anos, proprietária de uma pequena loja de praia na vila com cerca de 3500 habitantes. “Foi uma tragédia para todos nós, mas algumas pessoas já esqueceram o que aconteceu”, acrescenta.

Nos dias e semanas após o desaparecimento de Madeleine, a comunidade reuniu-se. Muitos ajudaram a polícia na procura de pistas na área envolvente. Centenas de pessoas rezaram nas igrejas ou juntaram-se na rua, fazendo voar balões numa manifestação de apoio a Madeleine e à sua família.

No entanto, a vila sofreu um estigma. Os proprietários de negócios dizem que muitos turistas estrangeiros tiveram demasiado medo de passar férias na Praia da Luz depois do desaparecimento de Madeleine.

Ao olhar para o oceano junto ao local onde amigos dos McCann procuraram Madeleine na noite do seu desaparecimento, Luís Marques, de 68 anos, diz esperar que o caso seja finalmente resolvido.

“Eu estava aqui quando a menina desapareceu. Foi muito estranho na altura. Isto mudou tudo. Todas as televisões estavam aqui. Foi criado um ambiente muito complicado”, diz Luís Marques.

Alguns temem que, 13 anos depois, o novo desenvolvimento no caso possa lançar novamente uma má imagem sobre a localidade. “Nessa altura destruiu todos os negócios, tal como o coronavírus”, diz a turista alemã Petra Michel, de 62 anos. “E as pessoas estão a tentar recuperar e tudo isto está a recomeçar.”