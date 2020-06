The Yeatman reabre “renovado e com novos motivos de visita”

Tanto o Dick's Bar como o restaurante liderado por Ricardo Costa, galardoado com duas estrelas Michelin, já tinham reaberto no final da semana passada. Esta sexta-feira, é a vez de o hotel com uma das mais belas vistas sobre o rio Douro e a zona ribeirinha da cidade do Porto voltar a receber hóspedes.

A celebrar o 10.º aniversário este ano, o The Yeatman, em Vila Nova de Gaia, reabre a 5 de Junho, “renovado e com novos motivos de visita”, anunciam em comunicado.

Entre as novidades está o The Yeatman Barbecue, servido no terraço do Dick's Bar & Bistrô, um “conceito informal de carnes na grelha, mariscos e sushi”, com um menu à la carte, disponível de quinta a sábado das 19h às 21h, para aproveitar o seu famoso pôr do sol, e domingos das 12h às 15h. Começa a ser servido a 11 de Junho.

O hotel de cinco estrelas volta ainda a oferecer diversos programas integrados, que “convidam a (re)descobrir o Porto seguro”, garantindo cumprir “rigorosamente todas as normas e recomendações exigidas pela Direcção-Geral de Saúde e pelo Turismo de Portugal”.