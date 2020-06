Concurso Beira Interior Gourmet estreia-se este Verão nos restaurantes da região

O 1.º Concurso Beira Interior Gourmet vai decorrer durante um mês este Verão em 33 restaurantes da região, anunciou a Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI).

O concurso, que é organizado com o objectivo de promover o “casamento” dos vinhos com a gastronomia local, estava previsto decorrer de 14 de Março a 16 de Abril, mas foi adiado devido à pandemia causada pela covid-19. Em comunicado, a CVRBI refere que decidiu avançar com a realização da iniciativa “depois de reunidas as condições de abertura dos restaurantes”.

No Beira Interior Gourmet participam “mais de três dezenas de restaurantes” da região, que naquele período “terão os menus disponíveis ao grande público”.

“Superada esta difícil fase de confinamento, particularmente dolorosa para os empresários de restauração da região, ganhou um duplo sentido o nosso concurso”, refere a entidade organizadora.

A CVRBI, presidida por Rodolfo Queirós, aponta que o concurso tem como pressuposto “valorizar e dar a conhecer a qualidade e criatividade dos restaurantes e vinhos da Beira Interior” e também “ajudar a reavivar a grande dinâmica gerada com uma retoma económica, turística e anímica, no “pós-covid-19"”.

Com a iniciativa, a entidade promotora visa “valorizar (sobretudo) os vinhos DO [Denominação de Origem] Beira Interior e IG [Indicação Geográfica] Terras da Beira, e os seus produtores, promovendo a excelência na restauração da região”.

O projecto da CVRBI insere-se na estratégia de promoção do enoturismo da região, sendo que a Rota dos Vinhos da Beira Interior, criada recentemente, faz do evento “uma aposta no desenvolvimento da Beira Interior”, segundo a fonte.

O concurso abrange 20 municípios da Beira Interior (envolve a totalidade do distrito de Castelo Branco e os concelhos de Almeida, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Guarda, Manteigas, Mêda, Pinhel, Sabugal e Trancoso, no distrito da Guarda).

O júri presidido por Fernando Melo, crítico de vinhos e de gastronomia, fará as visitas aos restaurantes entre 10 de Julho e 10 de Agosto.

O concurso tem as categorias de “Cozinha regional/tradicional”, “Cozinha criativa/evolutiva” e “Cozinha Europeia e do mundo”.

A CVRBI, com sede no Solar do Vinho, na Guarda, já promove, em colaboração com o NERGA – Associação Empresarial da Região da Guarda e a Associação Empresarial da Beira Baixa (AEBB), um concurso de vinhos da Beira Interior, que em 2019 conheceu a sua 12.ª edição.

Aquela entidade abrange as zonas vitivinícolas de Castelo Rodrigo, Pinhel e Cova da Beira, nos distritos de Guarda e de Castelo Branco, onde possui mais de 60 associados, sendo quatro adegas cooperativas. A lista de restaurantes participantes pode ser consultada aqui.