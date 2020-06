Valor de garantias de crédito duplica para 13 mil milhões

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou esta quinta-feira que já foi dada luz verde para reforçar o valor das garantas públicas para a concessão de crédito às empresas para 13 mil milhões de euros, a verba autorizada por Bruxelas. No terreno, conforme afirmou António Costa, estão cerca de 6,7 mil milhões de euros, a esmagadora maioria dos quais concentrada na linha de apoio à economia Covid-19.

Composta por 6,2 mil milhões de euros, esta linha está já esgotada em grande parte, com duas das quatro vertentes encerradas (no valor de 4,7 mil milhões de euros), podendo agora apenas candidatarem-se as empresas do turismo, restauração e similares.

O reforço das garantias para a concessão de créditos por parte dos bancos tem sido uma das reclamações dos empresários, que se queixam também de alguma burocracia e morosidade nos processos. Nada foi dito pelo primeiro-ministro sobre a distribuição das novas verbas (as empresas ligadas ao sector do turismo têm tido verbas dedicadas).

Esta terça-feira, numa audição parlamentar, o ministro de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira, afirmou que tinham chegado 3583 milhões de euros às empresas (o que equivale a 58% dos 6,2 mil milhões). O ministro afirmou também que haverá um reforço da linha ligada à inovação no contexto da covid-19, em 70 milhões de euros, através do Compete. Actualmente, é composto por cem milhões, com uma procura de 92 milhões de euros.