Moratórias alargadas até Março de 2021. Pedidos têm de ser feitos este mês

As pessoas e as empresas que quiserem aderir às moratórias vão ter de o fazer até 30 de Junho. O prazo está previsto no diploma que estende as moratórias para o pagamento de empréstimos à banca que o Governo aprova esta quinta-feira em Conselho de Ministros, apurou o PÚBLICO.

Isto significa que as pessoas e as empresas terão de, em menos de um mês, decidir se querem aderir à moratória que agora também terá um regime mais alargado, abrangendo mais situações.

O diploma prevê uma extensão da vigência da actual moratória bancária até 31 de Março de 2021. Além disso, estará previsto um alargamento dos beneficiários, incluindo emigrantes, e novos factores de elegibilidade relacionados com perda de rendimento que permitem abranger um maior número de pessoas com restrições temporárias de liquidez.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Será ainda ampliada a moratória a todos os contratos de crédito hipotecário e ao crédito ao consumo para educação.

Esta alteração, que dá mais tempo às famílias e empresas para ver a factura com empréstimos aliviada, prevê ainda um mecanismo de inclusão das pessoas singulares que tenham beneficiado de moratórias privadas e que, por efeito das alterações, passem a ser elegíveis para adesão à moratória pública.