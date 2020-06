Layoff simplificado prolongado um mês, até ao fim de Julho

O layoff simplificado vai ser prolongado até ao final de Julho. O Governo dá mais um mês às empresas, mas a partir de Agosto, deixa de apoiar a paralisação do trabalho, a não ser que se recorra ao Código do Trabalho.

A novidade foi anunciada pelo primeiro-ministro, no final da reunião do Conselho de Ministros em que se aprovou o Plano de Estabilização Económica e Social (PEES). Costa confirmou algumas das medidas que já tinham sido noticiadas, mas acrescentou a novidade do prolongamento do mecanismo simplificado e concretizou o que vai suceder com a Taxa Social Única. As grandes empresas vão começar a pagar a partir de Agosto a totalidade da TSU devida à Segurança Social, ao passo que as micro, pequenas e médias empresas continuarão isentas em 50% até ao final do ano.

“Tendo em conta a evolução do layoff, com uma diminuição já significativa, e os sinais de retoma, bem como a necessidade dos trabalhadores recuperarem rendimento, o esforço da Segurança Social que precisa de ser reposto, temos um quadro de transição suave. A partir de Agosto, o esforço de retoma vai acompanhar a normalidade da nossa situação económica”, defendeu António Costa, argumentando que o layoff simplificado “exige grande volume de recursos por parte do Estado” e “é descapitalizador da segurança social”.

Resumidamente, o Governo propõe:

Layoff simplificado até ao fim do mês de Julho

Após Julho, criação de três mecanismos alternativos: As empresas que permanecem encerradas por determinação do Governo continuam a poder beneficiar do regime de layoff simplificado. Costa deu o exemplo das discotecas. Este regime é válido enquanto se mantiver a proibição legal. Quem regressa ao trabalho, vai receber um salário mínimo por cada trabalhador que volta ao activo, como estava definido no layoff simplificado. “Isso será reforçado com um prémio de dois salários mínimos, para quem mantiver esse posto de trabalho por mais seis meses”, revelou Costa. Assim, garante um total de oito meses sem despedimento, porque o layoff simplificado já proibia o despedimento nos primeiros dois meses de retoma. As empresas que tenham uma quebra de facturação entre 40% e 60% ou superior a 60% podem beneficiar, entre Agosto e até ao final de 2020, de um mecanismo de apoio à retoma progressiva; já não é possível suspender o contrato de trabalho. Com perda de actividade de 40%, pode reduzir horas até um máximo de 50% até Setembro; e a partir de Outubro pode reduzir até 40% das horas. As empresas passam a pagar o número de horas que o trabalhador trabalha e o Estado paga 70% do número de horas que não trabalha. Actualmente, um trabalhador ganha 66%. Com este novo regime, no terceiro trimestre passa a receber entre 77% e 83% e, a partir de Outubro, entre 88% e 92% do salário. O incentivo financeiro extraordinário à normalização da actividade empresarial pode ser pago de duas formas: ou um salário mínimo “one-off" ou dois SMN ao longo de 6 meses.