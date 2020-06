BCE reforça bazuca de emergência em quase o dobro. São agora 1350 mil milhões de euros

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou nesta quinta-feira que haverá um reforço de 600 mil milhões de euros (para um total de 1350 mil milhões de euros) do pacote de emergência de compra de activos públicos e privados. O BCE reforça assim o seu programa de emergência destinado a limitar, com a compra de dívida, o impacto económico da pandemia na zona euro. Além do reforço, o limite para aquisições no âmbito deste programa de compra de activos de emergência pandémica (PEPP), será alargado até Junho de 2021, pelo menos. As taxas de juro mantêm-se inalteradas.

Em Março, o BCE lançou um programa de compra de activos no valor de 750 mil milhões de euros. Agora, a decisão de reforçar esse pacote de emergência em quase o dobro foi anunciada depois da reunião do Conselho de Governadores. A presidente do BCE, Christine Lagarde, comentará estas decisões numa conferência de imprensa marcada para as 13h30 (hora de Portugal continental).

A presidente do Banco Central Europeu divulga nesta quinta-feira novas previsões macroeconómicas até 2022, com uma avaliação mais ampla da dimensão da crise provocada pela pandemia de covid-19. Na semana passada, Lagarde tinha antecipado um recuo do Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro entre 8% e 12% este ano, antes de uma recuperação, cuja evolução é ainda incerta.​ Segundo analistas, agora é a hora de agir de novo e isso deve ser feito através do programa de compra de activos de emergência pandémica (ou PEPP) que prevê a compra de dívida no valor de 750 mil milhões de euros até ao final do ano.

Após uma série de medidas extraordinárias adoptadas em Março, a instituição já tinha referido em Abril que estaria preparada para fazer mais para conter uma crise “inédita em tempos de paz”.

Itália e Espanha são os principais beneficiados nas compras do BCE

Enquanto decidia se iria reforçar o programa de compra de dívida, o Banco Central Europeu confirmou com números aquilo que já se desconfiava: é com a situação de Espanha e principalmente de Itália que os responsáveis da autoridade monetária estão mais preocupados, como noticiou o PÚBLICO nesta quinta-feira.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O banco central divulgou esta terça-feira como é que foram distribuídas as compras realizadas pelas dívidas de cada um dos países da zona euro. E aquilo que mostram os dados publicados pelo banco central, esta terça-feira, é que Itália e Espanha foram um alvo preferencial das operações de aquisição de dívida no mercado secundário (coordenadas pelo BCE, mas executadas pelos bancos centrais), com os montantes adquiridos a ultrapassarem de forma clara aquele que seria o valor registado caso tivesse seguido de forma rígida a chave de participação de cada país no capital do BCE.

Já no caso de Portugal, as compras de dívida corresponderam até Maio a 2,4%, ligeiramente acima da participação do país no capital do BCE que é de 2,3%, Isto significou um benefício de 109 milhões nas compras, que no total foram de 4150 milhões de euros.

Para além deste programa de emergência, o eurosistema de bancos centrais tem vindo a realizar ainda compras no âmbito do programa de aquisição de activos que já tinha em vigor e que reforçou em Abril. No caso de Portugal foram mais 1860 milhões de euros de dívida comprada desde o início do ano até Maio.