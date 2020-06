Final da Taça de Itália será a 17 de Junho

Os jogos da segunda mão da Taça de Itália de futebol vão realizar-se em 12 e 13 de Junho, e a final em 17, poucos dias antes de recomeçar a Serie A, confirmou hoje o ministro do Desporto.

“Pedi para que o futebol pudesse ser retomado com a Taça de Itália, com os três jogos a serem transmitidos em directo e em canal aberto, na RAI. Os dois jogos das meias-finais jogam-se em 12 e 13 de Junho, e final será disputada em 17”, revelou Vincenzo Spadafora, na rede social Facebook.

Após três meses de suspensão, devido à pandemia de covid-19, o futebol em Itália será retomado com a Taça, à porta fechada, sendo que a Juventus, do internacional português Cristiano Ronaldo, recebe o AC Milan, em 12 de Junho, depois do empate 1-1 que se verificou em Milão, onde o avançado luso anotou o tento dos “bianconeri”.

No dia seguinte, o Nápoles, que conta com o lateral português Mário Rui, vai defender, em casa, a vitória obtida no terreno do Inter de Milão, por 1-0, na primeira mão.

A final da “Coppa de Italia” está marcada para 17 de Junho, no Estádio Olímpico, em Roma.

Desta forma, o vencedor da Taça de Itália ficará definido antes de recomeçar a Serie A, que será retomada no fim de semana de 20 e 21 de Junho, com os quatro encontros em atraso da 25.ª jornada: Atalanta -Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter de Milão-Sampdoria e Torino-Parma.

A partir do dia 22 de Junho começarão a ser disputadas as partidas da 27.ª jornada.