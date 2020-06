O dia em que a Luz foi uma cidade-fantasma

Quantas vezes foi o Estádio da Luz uma cidade-fantasma em dia de jogo? Nunca. Em nenhuma das suas encarnações. Esta resposta passou a ser diferente nesta quinta-feira nesta nova realidade do futebol desconfinado. Tudo diferente nestes tempos em que o novo coronavírus tomou conta do mundo e o mundo tem de se habituar a ele. Um estádio de futebol vazio parece mesmo uma cidade no pós-apocalipse. Sem som, sem movimento, sem cor. Apenas o espaço vazio, que parece maior por isso mesmo.

Exactamente 185 pessoas entraram na Luz para ver o Benfica-Tondela. Não mais do que isso estavam nas imediações do recinto que tinha os seus acessos vedados e guardados. Na zona junto à rotunda Cosme Damião estavam algumas dezenas de adeptos “encarnados”, espalhados por um monte e numa plataforma, à espera que passasse o autocarro com os jogadores. Bandeiras gigantes que àquela hora já estariam algures na bancada esperavam para serem agitadas no momento em que a equipa passasse.

Ali não havia grande distanciamento social. Mas havia muita cerveja e gelo para a manter fresca, tudo bem acomodado num carrinho de supermercado. Havia alguma agitação entre os adeptos e as forças de segurança, mas nada de muito significativo, apenas porque alguns decidiram descer à rotunda para estarem mais perto do autocarro de vidros fumados que tinha vindo do Seixal. Houve alguns face-a-face e braços no ar, algumas reclamações pela falta de proximidade com o estádio, mas sem ultrapassar os limites da serenidade.

Na rotunda onde estão pintados os rostos de Eusébio, Coluna, Bento e outras lendas do futebol benfiquista, passou primeiro o autocarro que levava os jogadores do Tondela, quase descaracterizado, apenas com uma minúscula faixa verde e o nome do clube. Quinze minutos depois, veio o do Benfica e aí ouviram-se os gritos de dezenas que costumam ser de dezenas de milhares. Os jornalistas filmaram o autocarro, fizeram os seus directos e falaram com os adeptos que por ali andavam, todos por certo com saudades de ver futebol.

Mas também por ali andava um senhor já veterano a fazer a sua corrida da tarde, uma criança a dar um passeio de bicicleta, alguém numa trotinete e um capacete cor-de-laranja a fazer não se sabe bem o quê e um carro de instrução de condução em que o condutor aprendiz por certo agradeceu haver pouco movimento na rotunda. Passou o autocarro, acabou a cerveja, enrolaram-se as bandeiras e foi tudo a correr para a televisão mais próxima. Havia outros sítios com portas abertas e o jogo estava quase a começar.

Talvez ainda tenham chegado a tempo de ouvir o hino cantado por Luís Piçarra, ou ver a águia Vitória a sobrevoar o relvado, ou ver as filmagens dos cerca de vinte mil cachecóis que os adeptos enviaram para decoraram as bancadas vazias, ou ouvir as gravações de cânticos entoados por milhares de benfiquistas. É assim o futebol numa cidade-fantasma, a tentar substituir o insubstituível.