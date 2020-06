Benfica desperdiça hipótese de assumir comando da Liga

Nove jogos, uma vitória. É este o registo mais recente do Benfica, prolongado nesta quinta-feira graças a um empate em casa com o Tondela, na 25.ª jornada da Liga. O nulo registado no Estádio da Luz não foi suficiente para os “encarnados” aproveitarem o desaire do FC Porto e assumirem o comando da prova.

A melhor ocasião da partida surgiu logo aos 2’, quando Rafa falhou isolado diante de Cláudio Ramos. Com um ritmo baixo, o Benfica teve sempre o controlo do jogo mas não conseguiu reencontrar a melhor rota para a baliza adversária na primeira parte.

No segundo tempo, o assédio “encarnado” cresceu e Pizzi, Vinícius, Rúben Dias e Dyego Sousa estiveram perto do golo, com dois dos remates a serem devolvidos pelos ferros.

O Tondela, que durante todo o encontro não fez um remate enquadrado com a baliza, segurou o empate até final e deixou o Benfica empatado com o FC Porto no topo da Liga, mas com a desvantagem decorrente das derrotas que sofreu diante dos “dragões” no campeonato.