Autocarro do Benfica apedrejado a caminho do Seixal. Dois jogadores ficaram feridos

O autocarro do Sport Lisboa e Benfica foi atacado a caminho do Seixal, enquanto saía da A2. O ataque com pedras surgiu depois de empate caseiro com o Tondela, o primeiro jogo da equipa depois da retoma do campeonato.

Segundo o jornal A Bola, o autocarro - que tinha escolta policial da PSP - foi apedrejado ao passar por um viaduto.

Dois jogadores ficaram feridos depois do incidente. De acordo com o Mais Futebol, o alemão Julian Weigl e o sérvio Zivkovic foram transportados para uma unidade hospitalar, depois de terem sido assistidos na academia do clube, no Seixal.