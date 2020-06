Sporting deixou fugir o triunfo por duas vezes em Guimarães

O Sporting apresentou-se em Guimarães com quatro alterações num “onze” que incluiu os estreantes Quaresma e Matheus, mas também Rafael Camacho e Jovane Cabral. A quatro pontos do pódio e com o Famalicão a apenas dois, o treinador dos “leões” não teve problemas em arriscar em duas unidades sem tarimba, mesmo defrontando um Vitória motivado pela possibilidade de somar quatro triunfos consecutivos, registo a contrastar com o do Sporting que, como visitante, somava quatro partidas sem vitórias… arriscando a quinta num terreno de onde saiu vergado na época anterior. No final, ninguém se impôs, apesar do sofrimento a que os locais foram submetidos, já reduzidos a dez unidades, com a partida a terminar empatada a dois golos.

A equipa de Ivo Vieira surgiu decidida e pressionante, reagindo bem ao silêncio sepulcral do D. Afonso Henriques, parecendo mesmo ter sublimado o seu jogo durante o período de confinamento.

Face às ausências de Pedro Henrique, André André e do castigado Sacko, Ivo Vieira recuperou o central Bondarenko e, sobretudo, o médio Joseph, que surgiu em bom plano depois de longa paragem por lesão.

No arranque, o Vitória sitiou um Sporting que ia procurando libertar-se em transições conduzidas por Battaglia, mas que os minhotos antecipavam, criando alguns momentos de perigo, especialmente quando Marcus Edwards (6’) esteve muito perto de dar vantagem à formação de Guimarães, num remate providencialmente desviado por Mathieu.

Positivo/Negativo Positivo Sporar Bisou, somando cinco golos em 10 jogos (oito na Liga), três consecutivos. O esloveno revelou-se letal, sempre em busca do momento de definição e isso fez a diferença. Negativo Douglas Imitando o portista Marchesín, o guarda-redes brasileiro do Vitória ofereceu o primeiro golo da noite ao adversário, comprometendo o esforço da equipa. Sporar agradeceu e assinou o terceiro da época.

Negativo Maximiano Definitivamente, a paragem afectou os guarda-redes e o do Sporting também “pisou” a bola, anulando a vantagem conseguida.

Rúben Amorim queria corrigir, mas a máscara amordaçava-o. A comunicação só melhorou quando Douglas, de forma displicente, decidiu interceptar uma bola de Acuña, calculando mal o perigo representado por Sporar, que aproveitou para dar vantagem aos leões.

O Sporting aproveitou para ganhar elasticidade e bloquear os corredores de Davidson e Edwards. Isso permitiu ainda soltar Jovane Cabral, que surgiu um par de vezes isolado, mas sem capacidade para desferir o golpe de misericórdia.

Refeito da traição do guarda-redes, o Vitória recuperou a confiança necessária para testar a concentração de Maximiano, em busca de uma vingança que o guardião do Sporting autorizou em mais um momento infeliz, deixando a bola nos pés de Joseph, que viu João Carlos Teixeira livre na carreira de tiro.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Vieto ainda teve o ensejo de garantir a vantagem sportinguista ao intervalo, mas foi mesmo preciso aguardar pela segunda metade para ver o “leão” de novo na frente — Sporar, isolado por Jovane Cabral, não demoraria muito a assinar o segundo da noite, num golo anulado pelo árbitro assistente e validado pelo VAR.

A atitude e disponibilidade das duas equipas era a mesma do início, embora a capacidade física e os reflexos se revelassem um problema acrescido à medida que os minutos se acumulavam nas pernas dos jogadores. Edwards teve, inclusive, uma hesitação que não lhe permitiu definir um lance de golo iminente.

O britânico conseguiria, contudo, reabilitar-se ao igualar o encontro na sequência de um ressalto sobre a defesa sportinguista, após remate de Davidson, fixando o resultado final, apesar de a expulsão de Joseph, ter mantido o jogo aberto até ao último suspiro.