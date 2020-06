“Parados, mas não calados!”: trabalhadores da Cultura saem à rua em Lisboa e no Porto

No chão, os círculos vermelhos marcam o lugar. Dois metros de separação entre os manifestantes, ou a nova regra das mobilizações no mundo pós-apocalipse, vulgo coronavírus. Apesar disso, os discursos, gritos por mudança e cartazes encurtaram as distâncias físicas entre os trabalhadores da cultura e das artes que, esta quinta-feira, ocuparam o centro do palco na Avenida dos Aliados, no Porto, criticando um Ministério que tem colocado “pensos rápidos” sobre o sector.

