Mariana Gaivão e Sofia Bost seleccionadas para a competição do Palm Springs International Shortfest

Mariana Gaivão, com Ruby, e Sofia Bost, com Dia de Festa, foram selecionadas para integrar a selecção do Palm Springs International Shortfest, festival de curtas-metragens da cidade californiana que este ano se realizará em versão virtual entre 16 e 22 de Junho.

Dia de Festa marca a estreia de Sofia Bost e foi estreada internacionalmente na Semana da Crítica do Festival de Cannes – em Portugal, foi exibida pela primeira vez do Curtas de Vila do Conde de 2019, e Jorge Mourinha elogiou-o nas páginas do PÚBLICO como um “instantâneo atento e inteligente que desafia a lógica do ‘realismo social'"​.

Com um elenco onde encontramos Rita Martins, Melissa Matos, Teresa Madruga, Sandra Celas, Mariana Silva, Sara Gonçalves e Fernanda Neves, acompanha o dia de uma mãe durante o aniversário da sua filha. Dias de Festa é candidato em Palm Springs a “Melhor Curta-Metragem Internacional”.

Ruby é a segunda curta-metragem de Mariana Gaivão e foi estreada o ano passado no Curtas Vila do Conde, de saiu com o prémio de “Melhor Realização”. Posteriormente, fez o seu percurso por festivais como o Festival du Nouveau Cinéma de Montréal ou o Internacional Film Festival Rotterdam. Em Palm Springs, foi selecionada para a secção “Melhor Curta-Metragem de Imagem Real”. Retrato de uma juventude em autodescoberta, é protagonizado por Ruby Talyor e Millie Romer.

Solo, a primeira curta de Mariana Gaivão, estreada em 2012, foi premiada como melhor curta-metragem no supracitado festival de Montreal desse ano.