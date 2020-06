Chernobyl vai à frente nos prémios BAFTA de televisão

Chernobyl, a criação de Craig Mazin sobre o desastre nuclear que aconteceu em Tchernobil, a cidade ucraniana, em 1986, é a série mais nomeada para os BAFTA de televisão este ano. As nomeações foram anunciadas esta quinta-feira à tarde.

A série, uma colaboração entre a HBO e a britânica Sky, tem, tal como Killing Eve no ano passado, 14 nomeações, o máximo de nomeações que uma série teve nesta cerimónia de prémios britânica. Estas incluem escrita e representação, com o reconhecimento de Jared Harris e Stellan Skarsgard, que já tinham sido nomeados para os Emmy e os Globos de Ouro, tendo Skarsgard ganho um.

Além de Chernobyl, The Crown, de Peter Morgan, da Netflix, tem sete nomeações, seguida de Fleabag, a série cómica de Phoebe Waller-Bridge, criadora de Killing Eve que está ela própria nomeada para três prémios, e Giri/Haji, criação de Joe Barton, ambas da BBC, com seis nomeações. Depois disso, nos cinco, estão Mundos Paralelos e The Virtues, seguidas de Killing Eve e Top Boy, ambas com quatro.

A cerimónia dos British Academy Television Awards era para se ter realizado esta Primavera, tendo sido adiada por causa da pandemia de covid-19. Está agora marcada para 31 de Julho, à porta fechada, com distanciamento social e vencedores a aceitarem os prémios remotamente.