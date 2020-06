Trump alvo de acção judicial por directiva “contra censura” nas redes socias

O Centro para a Democracia e Tecnologia (CDT), uma organização sem fins lucrativos que é apoiada pelo Facebook, Microsoft, Google e Twitter, iniciou uma acção judicial contra o Presidente norte-americano Donald Trump esta terça-feira. O motivo é a ordem executiva para “prevenir a censura online” que foi assinada pelo presidente, na passada quinta-feira, para condicionar a moderação do conteúdo publicado, e a utilização de ferramentas de verificação de factos, ao responsabilizar as empresas que o fazem por todas as mensagens publicadas nas suas plataformas.

O Centro para a Democracia e Tecnologia argumenta que a nova ordem executiva vai contra a Primeira Emenda da Constituição dos EUA, que defende a liberdade de expressão, e se trata de uma mera retaliação contra o Twitter.

Trump anunciou as mudanças da lei que rege as redes sociais desde 1990 depois de duas das suas publicações no Twitter terem sido assinaladas com uma ferramenta de verificação de factos. O presidente vê a atitude da rede social como uma tentativa de desacreditar e censurar o seu discurso, embora a publicação original continue visível e acompanhada de mais contexto.

“A Ordem Executiva foi criada para impedir que as redes sociais combatam as informações erradas, a supressão de eleitores e o estímulo à violência nas suas plataformas”, argumenta Alexandra Givens, presidente executiva da CDT num comunicado sobre a acção judicial. “O presidente deixou claro que seu objectivo é usar ameaças de retaliação e regulamentação para intimidar [as redes sociais] até que estas mudem a forma como moderam o conteúdo.”

Há mais de duas décadas que as redes sociais estão protegidas pela secção 230 do Communications Decency Act (CDA), que as impede de serem responsabilizadas pelos actos dos seus utilizadores e lhes permite regularem livremente as discussões nas suas plataformas. Com as mudanças, as plataformas que continuem a adicionar contexto a publicações com informação dúbia, enganosa ou falsa poderão ser processadas por imagens de crimes ou ameaças feitas pelos utilizadores.

“A ordem é simplesmente uma retaliação: ataca uma empresa privada, o Twitter, por exercer o seu direito à Primeira Emenda”, lê-se na acção judicial do CDT.

Mesmo com esta directiva presidencial, o Twitter tem mantido a sua posição. Além de apoiar publicamente a decisão do CDT de processar Donald Trump, a rede social escondeu uma mensagem do presidente dos EUA na sexta-feira que “glorificava a violência”. Trata-se de um comentário sobre os protestos na cidade de Mineápolis após quatro polícias terem causado a morte de um homem negro. Os utilizadores que queiram ler a mensagem do presidente têm de aceitar ler conteúdo que “glorifica a violência”.

Ainda não se sabe como a directiva de Donald Trump será implementada, mas vários activistas online, grupos de defesa conservadores e democratas e advogados consideram que a estratégia do presidente poderá ter consequência negativas para a liberdade online.

“Fundamentalmente, a ordem executiva procura condicionar o discurso de plataformas e indivíduos que está protegido pela constituição ao demonstrar a disponibilidade de usar a autoridade do governo para retaliar contra aqueles que criticam o governo”, resume a queixa do CDT.