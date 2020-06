Mais 11 mortes. Há 366 novos casos de infecção — o maior aumento em quase um mês

Portugal regista, nesta quarta-feira, mais 11 mortes por covid-19, mais 0,76% nas últimas 24 horas, e 1447 vítimas no total. Há 366 novos casos confirmados de infecção, ou o equivalente a um crescimento de 1,1%, e um total de 33.261 casos confirmados em todo o país. Estes dados foram disponibilizados esta quarta-feira pela Direcção-Geral da Saúde.

Este é a maior taxa de crescimento registada desde 29 de Maio e o maior número de novos casos identificados em 24 horas desde o dia 8 de Maio (quando foram detectados 553 novos casos). Não é surpreendente: a directora-geral de Saúde já tinha avisado que este número poderia aumentar devido ao aumento da testagem, em particular na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Há ainda 20.079 pessoas recuperadas, mais 207 do que na terça-feira. Sabe-se, ainda, que há 428 pessoas internadas, das quais 56 estão em unidades de cuidados intensivos, continuando a “trajectória descendente” do número de pessoas internadas em Portugal, caracterizou o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.

Neste momento há 11.738 casos activos de infecção, depois de se subtrair o número de mortes e de pessoas recuperadas ao número total de casos confirmados.

A taxa de letalidade global da doença é 4,4%, de acordo com os números divulgados pelo secretário de Estado, e é mais alta entre os doentes com mais de 70 anos: 17,2% (a mesma percentagem do que ontem).

A região que concentra o maior número de novos casos positivos é a de Lisboa, com 335 novos casos identificados nas últimas 24 horas – ou 92% do total de novos casos identificados. Em termos cumulativos, a região da capital soma 11.828 casos identificados desde o início de Março.

A segunda região com maior número de casos é o Norte, com 15 novos casos. Olhando apenas para o número acumulado de casos, é esta a região que concentra um maior número de casos confirmados: são 16.804 desde que foram identificados os primeiros casos em Portugal.

No Centro foram identificados 12 novos casos, quatro no Algarve e um nos Açores.

De acordo com os dados da DGS, os concelhos que registaram maiores variações situam-se na região de Lisboa e Vale do Tejo: Sintra (45 novos casos), Amadora, Loures (ambos com 25 novos casos), Odivelas (21), Cascais, vila Franca de Xira (ambos com 14 novos casos) e Oeiras (dez casos).

Na terça-feira, havia em Portugal 32.895 casos confirmados, 1436 mortes e 19.869 casos recuperados. Estes são os dados acumulados desde 2 de Março, quando se registaram os primeiros casos.

Em todo o mundo, registam-se mais de 6,4 milhões de casos confirmados, mais de 380 mil mortes e 2,7 milhões de recuperados. Os países mais atingidos pela pandemia são os EUA (com 1,8 milhões de casos confirmados), Brasil (com 555 mil) e Rússia (com 431 mil).