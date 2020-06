Distritais e concelhias do PSD com eleições em Junho e Julho

Várias estruturas partidárias do PSD vão avançar com a realização de eleições ainda este mês e no próximo. As eleições foram marcadas pelas respectivas estruturas distritais e concelhias e as convocatórias foram publicadas, conforme estabelecem os estatutos, no jornal oficial do partido.

De acordo com as convocatórias, Porto, Viana do Castelo e Setúbal são as três distritais com eleições marcadas. Os militantes do Porto e de Viana do Castelo vão poder eleger os novos órgãos distritais no dia 27 de Junho, já em Setúbal, o acto eleitoral está aprazado para 3 de Julho. Em Viana do Castelo sai Carlos Morais (limite de mandato) e deverá entrar o deputado Eduardo Teixeira, e em Setúbal há dois candidatos na corrida: Paulo Ribeiro e Pedro Tomás.

Ao todo, há 18 concelhias com eleições convocadas, realizando-se a maior parte delas no dia 27 de Junho. O Porto é, para já, a única estrutura do partido com eleições marcadas para o mesmo dia para a concelhia e para a distrital. O deputado Alberto Machado recandidata-se a um segundo mandato à frente da maior estrutura distrital do PSD, e o engenheiro agrónomo Miguel Seabra vai voltar a concorrer à liderança da concelhia portuense.

Para o dia 27 de Junho estão também convocadas eleições para as concelhias de Almada, Cadaval, Chaves, Figueira da Foz, Guarda, Lousada, Moimenta da Beira, Nazaré, Paredes, Paredes de Coura, Paços de Ferreira e Pombal. Em Ribeira de Pena o acto eleitoral está marcado para 28 de Junho. Seguem-se as eleições para as concelhias de Cantanhede, Montijo e Palmela, no dia 3 Julho, e no dia seguinte em Cabeceiras de Basto.

O presidente do conselho de jurisdição nacional do PSD, Paulo Colaço, disse que o órgão a que preside não teve nenhuma interferência na marcação das eleições, até porque – sublinhou – não tem competência para dar ordens às estruturas convocantes.

“O que o conselho de jurisdição fez foi permitir que volte a haver actos eleitorais”, afirmou Paulo Colaço ao PÚBLICO, admitindo que outras estruturas do partido acabem por convocar também eleições. As estruturas que optem por não convocar eleições verão os seus mandatos prorrogados, realizando o acto eleitoral posteriormente, ou seja, depois de o país entrar na normalidade. Quando isso acontecer, serão retomadas as assembleias de militantes (que foram, entretanto, suspensas por causa da pandemia da covid-19) e é provável que nessa altura seja marcado o primeiro conselho nacional – o órgão mais importante entre congressos – do mandato de Rui Rio.