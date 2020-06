O Fred e a Inês falam de coisas: aquele sobre o #BlackLivesMatter

O Fred e a Inês falam de coisas... também no P3. O podcast de Inês Afonso e Fred Gomes integra a “Rede PÚBLICO”. Sobre o episódio desta semana:

“Happy middle of the week, everyone.

Será the happiest possible se todos estivermos a cumprir o nosso dever. O dever de lutarmos pela igualdade, pela liberdade e pela justiça. E isto passa inevitavelmente por nos educarmos sobre o racismo sistémico e institucional que existe na sociedade e do qual todas as pessoas brancas tiraram e tiram proveito. O racismo é algo que está tão intrínseco no nosso funcionamento social como a misoginia. E já chega! CHEGA!

Não vamos aceitar mais, não vamos compactuar mais, não vamos permitir que nos continuem a influenciar a não querer saber de outros seres humanos. Não há igualdade enquanto houver comunidades que são alvo de abuso sistémico e sistemático. Não há vidas privilegiadas que importem mais do que aquelas que correm risco de vida por existirem. Nunca! As vidas negras importam e são o mais importante agora. Se não o aceitas e não compreendes que isso significa IGUALDADE, que a segurança das comunidades negras significa IGUALDADE, és um racista opressivo.

Há marchas a acontecer por todo o país, temos de ir para a rua, desta vez temos mesmo todos de ir para a rua. Iremos partilhar datas assim que soubermos quais são as oficiais. Até lá, por favor, eduquem-se, abram os olhos e admitam que há racismo sim, em todo o lado e em todas as pessoas brancas. E as pessoas brancas têm o poder, dever, OBRIGAÇÃO, de abrir caminho para a igualdade. Já chega e vamos todos dizer chega. Vidas negras importam! Black Lives Matter! BLACK LIVES MATTER! #BlackLivesMatter.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Subscreve o podcast O Fred e a Inês falam de coisas no Spotify, na Apple Podcasts ou em outras aplicações para podcast.

Mais populares A carregar...

Conhece os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts.