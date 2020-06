O vírus que proibiu as vigílias por Tiananmen em Macau e Hong Kong

Ao contrário do que sempre aconteceu nesta data ao longo das últimas décadas, centenas ou milhares de velas não vão acender-se pelas 20h desta quarta-feira no Leal Senado, em Macau, e no Parque Victoria, em Hong Kong. As polícias dos dois territórios proibiram pela primeira vez as vigílias em memória das vítimas do massacre da praça de Tiananmen, em Pequim, a 4 de Junho de 1989, quando o regime comunista esmagou o movimento estudantil pró-democracia. Razões de saúde pública, devido à pandemia da covid-19, são a justificação oficial.

