Republicanos afastam supremacista branco e Ferguson elege primeira mayor negra

A longa carreira política de Steve King, um republicano ultraconservador que defende a supremacia branca e para quem a violação e o incesto não justificam o aborto, foi interrompida na terça-feira, após quase duas décadas de sucessivas reeleições para o Congresso dos Estados Unidos. A sua derrota, nas primárias do Partido Republicano num distrito eleitoral do estado do Iowa, aconteceu no mesmo dia de outro resultado surpreendente e histórico: a cidade de Ferguson, no Missouri, palco de uma vaga de protestos anti-racismo há cinco anos, elegeu a primeira mayor negra.

Continuar a ler