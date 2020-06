Dominic Cummings: estratego sem escrúpulos e indispensável para Johnson

A novela em torno das viagens de Dominic Cummings por Inglaterra, em Março e Abril, violando as ordens de confinamento decretadas pelo Governo britânico, no âmbito da contenção do coronavírus no Reino Unido, está a deixar Boris Johnson e o seu círculo próximo mais isolados do que nunca na defesa do assessor. Mas apesar das críticas vindas de todas as direcções do espectro político britânico, incluindo do campo conservador, e da queda de popularidade do executivo resultante da polémica, o primeiro-ministro não faz tenções de deixar cair o seu principal conselheiro. Pelo menos para já.

Continuar a ler