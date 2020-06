Rotura de conduta da EPAL inunda ruas de Vila Franca de Xira

Uma rotura de grande dimensão no Adutor Vila Franca de Xira-Telheiras da EPAL originou, na tarde desta quarta-feira, inundações de grande dimensão em várias ruas da cidade de Vila Franca de Xira.

As causas do acidente ainda estão a ser apuradas pela EPAL mas a situação gerou o alarme na zona da urbanização da Quinta da Grinja e na Rua António Lúcio Baptista, com a enxurrada que se gerou a atingir a Estrada Nacional 1 e a zona baixa da cidade.

De acordo com a câmara vila-franquense não é possível, nesta altura, quantificar os prejuízos, mas sabe-se que a água danificou passeios, pavimentos e alguns carros ali estacionados e entrou mesmo nos pisos térreos de alguns prédios. Alberto Mesquita, presidente da autarquia, diz que foi preciso mobilizar muitos dos trabalhadores para limpar as ruas cobertas de lama e que, nalguns troços, vai mesmo ser necessário substituir os pavimentos danificados. O autarca não tem conhecimento de danos que obriguem a realojar moradores.

E isto que acabou de acontecer em Vila Franca? ????? pic.twitter.com/ALItW00Ru9 — Murta??? (@JosMurta) June 3, 2020

O rebentamento da conduta de abastecimento de água deu-se pouco depois das 14h00 e a água espalhou-se por uma extensa área com um elevado grau de inclinação entre o sopé do Monte Gordo e Estrada Nacional 1 (junto ao quartel dos Bombeiros).

Fonte da EPAL adiantou que a rotura poderá ter sido motivada por um corte repentino de energia na estação elevatória de Vila Franca. A empresa mobilizou rapidamente meios para o local, que cortaram a passagem da água e impediram danos de maior gravidade.

Em resposta ao PÚBLICO, o gabinete de comunicação da EPAL adianta que a empresa pública vai “accionar o seu seguro de responsabilidade civil” e que “os danos causados por esta ocorrência serão avaliados pela equipa de peritos”, tendo em vista o apuramento de eventuais indemnizações.

“Os trabalhos de reparação da conduta terão início ainda durante o dia de hoje e a EPAL envidará todos os esforços para a sua rápida conclusão”, acrescenta a empresa, garantindo que “o abastecimento de água já se encontra regularizado”.