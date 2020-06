Santos em Casa, com artesanato na loja

Com as Festas de São João condicionadas pela pandemia, Vila do Conde celebra os santos populares com artesanato alusivo ao padroeiro da cidade.

Estes meses “fora da caixa” levaram a ADAPVC - Associação para Defesa do Artesanato e Património de Vila do Conde a pôr em marcha uma alternativa às festas populares, com o apoio da autarquia, para minorar o impacto económico das restrições e, ao mesmo tempo, dar uma mão aos produtos nacionais.

Assim nasce a edição de estreia da Santos em Casa, uma exposição que conta com a participação de mais de meia centena de artesãos nacionais, para ver a duas dimensões: em casa, numa montra virtual, e presencialmente, no Auditório Municipal vilacondense. A mostra-venda estará patente durante o mês de Junho e nela podemos encontrar peças de linhas tradicionais lado a lado com trabalhos contemporâneos, todos com o selo de qualidade reconhecido ao sector das artes e dos ofícios portugueses.

A montra virtual está acessível em www.santosemcasa.com. Para uma visita ao vivo e a cores, o Auditório Municipal de Vila do Conde tem as portas abertas de terça a domingo, das 14h às 19h (encerra nos feriados de 10, 11 e 24 de Junho), com entrada livre.

Em actividade desde 1984, a ADAPVC nasceu com a missão de “inventariar, preservar e promover” a tradição secular das rendas de bilros. Além desta arte, a associação tem também reunido esforços na “divulgação da herança cultural assente na gastronomia”, tendo no currículo os créditos da organização da Feira Nacional de Artesanato e da Cozinha à Portuguesa - Feira de Gastronomia.