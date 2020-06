Ryanair regressa em força com “mais de 120 rotas” em Portugal

“Mais de 120 rotas à venda”. É com este “slogan”, com números que não se viam desde Março, que a Ryanair resume o seu “regresso” à normalidade possível pós-confinamento no mercado português.

Num comunicado enviado esta quarta-feira à tarde à Fugas, a empresa indica que, “enquanto Portugal aguarda a chegada dos visitantes internacionais, a Ryanair incentiva os passageiros a começarem a planear as suas escapadinhas de Verão, celebrando que a Europa começa a reabrir para o turismo”.

Segundo a Ryanair, “algumas rotas seleccionadas estarão disponíveis a partir da última semana de Junho”, devendo toda a informação sobre as frequências, horários e preços voltar a estar disponível no site da companhia. Os clientes, sublinham, “já podem reservar” voos de e para Faro, Lisboa, Porto, Terceira e Ponta Delgada.

A operar em cinco aeroportos portugueses, a Ryanair afirma que “espera transportar milhões de turistas que ajudarão a impulsionar as economias locais”.

No comunicado, a empresa promove também a sua primeira grande campanha global, com valores algo acima do habitual na pré-pandemia, altura em que promoções “desde 9,99 euros por voo” eram habituais (e em que até se poderiam encontrar alguns bilhetes por metade desse preço). Desta feita, a campanha oficial indica “tarifas a partir de apenas 39,99 euros por trajecto, para viagens em Julho e Agosto de 2020”. A promoção, sublinham, é “válida até à meia-noite de sábado (6 de Junho)”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já quanto aos “clientes afectados por voos cancelados devido às restrições causadas pela covid-19”, esclarece Susana Brito, responsável pelas comunicações da Ryanair para Portugal e Espanha, estes “poderão utilizar os seus vouchers para reservar as suas próximas férias”.

No site da empresa pode ler-se outro dos novos slogans da low cost: "A Europa está de volta” dá título a uma página onde se resumem as retomas turísticas e de voos nos vários países em que a empresa opera. Aqui, pode ler-se, sobre Portugal, que “a Ryanair opera actualmente uma programação reduzida de voos e algumas infra-estruturas turísticas já se encontram abertas”, mas que a 15 de Junho “todos os voos internacionais serão retomados”.