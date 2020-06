Descobrir a praia e a floresta em família

“Diversão em família, dicas e jogos divertidos, como contribuir para a protecção ambiental e o que fazer em caso de emergências”. As dicas vêm com o carimbo da editora Fábula, a mesma que lançou Viagem ao Património Português.

Estão compiladas em dois volumes literários, dirigidos ao público infanto-juvenil, piscando o olho também a pais, avós, tios, primos e a quem mais se queira juntar e partir à descoberta do património natural, na praia ou no campo, num Verão que se avizinha com restrições, por conta da covid-19.

À Descoberta da Praia e À Descoberta da Floresta são os dois guias ilustrados que convidam à exploração e aventura, com os pés bem assentes no respeito e na preservação ambiental dos espaços.

O primeiro mergulha na paisagem do areal, com notas que tanto passam pelo surf e pelo mergulho, como pela observação de criaturas marinhas, jogos de praia ou os perigos dos agueiros e do consumo de mexilhões partidos. No segundo, as linhas passam para o cenário florestal, ensinando a construir um abrigo, fazer nós resistentes, acender uma fogueira e, para completar o registo de modo de sobrevivência, obter água a partir da urina. Cada exemplar tem 96 páginas e está à venda por 12,69€.