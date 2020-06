Caminito del Rey reabre e os bilhetes voam

Espanha foi um dos países que mais sofreu com a pandemia de covid-19, mas começa agora a voltar à normalidade possível, sendo que as fronteiras de Portugal com Espanha, ainda ssim, deverão permanecer fechadas até final de Junho. Entre as atracções que voltam a estar disponíveis, quase três meses depois, conta-se o célebre Caminito del Rey, trajecto aéreo pela rocha e com partes suspensas na província de Málaga, Andaluzia.

O caminho reabre a 12 de Junho com nova agenda: para já, só de sexta a domingo. E apenas com metade da disponibilidade habitual, 550 pessoas por dia.

Os primeiros bilhetes foram postos à venda a 22 de Maio e, numa semana, segundo os responsáveis pelo projecto, foram vendidos cerca de 30% dos 11.500 disponíveis para os primeiros dois meses do Verão.

Antes de abrir, a atracção está a ultimar a inspecção global, já que a paragem forçada obriga a cuidados redobrados, tanto no passeio como nos pontos de acesso e autocarros de ligação.

Além das limitações referidas, haverá gel desinfectante ao longo do percurso, avisos para manter o distanciamento social e está prometida a desinfecção continuada dos apoios de mãos.

Recuperado para o turismo há cinco anos, o centenário percurso industrial, segundo dados oficiais, já foi visitado por cerca de um milhão e meio de pessoas.

As reservas estão disponíveis no site oficial. Durante o período de confinamento, em que esteve encerrado, o Caminito ficou acessível para visitas online, com vídeos 360º.

Enquanto isso, o Caminito vai dando passos para o próximo objectivo: conseguir ser declarado Património da Humanidade pela UNESCO.

Portugal tem as fronteiras fechadas com Espanha, oficialmente, até 15 de Junho, mas é possível que esta data seja adiada para 1 de Julho.