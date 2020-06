Maioria das mediadoras imobiliárias com cerca de 50% de quebra de atividade

A Associação dos Mediadores do Imobiliário de Portugal (ASMIP) disse hoje que 67,6% das empresas suas associadas sentiram quebras de actividade na ordem dos 50%, entre Março e Maio, em consequência da pandemia de covid-19.

A ASMIP realizou um inquérito às 680 empresas suas associadas, que decorreu nos últimos dias do período de confinamento, com o objectivo de analisar os impactos da pandemia na mediação imobiliária e cujos resultados foram hoje divulgados, em comunicado.

Das empresas inquiridas, 67,6% sentiu uma quebra da actividade, entre os meses de Março e Maio, enquanto apenas 21,6% afirmou que se manteve igual ou melhorou. As empresas que sentiram a diminuição da actividade calcularam essa quebra em cerca de 50%. No sentido oposto, cerca de 10% das empresas registou um aumento da procura, entre 1% a 5%.

Quanto ao tipo de negócios realizados, 73% dos inquiridos disse que se concentram em vendas habitacionais ao cliente final, enquanto apenas 14,9% afirmou serem direccionados ao investimento.

O inquérito concluiu ainda que, no período em análise, houve mais procura por imóveis usados (60,8% das respostas), em relação ao último trimestre de 2019.

Segundo a ASMIP, a tipologia mais vendida no primeiro trimestre de 2020 foi o T2 (41,8%), logo seguida dos T3 (32,4%) e depois as moradias (12,1%). Quanto às vendas, 47,3% dos inquiridos disse que se mantiveram nos primeiros três meses de 2020, comparando com o trimestre anterior, 41,9% acusaram descidas e apenas 10,8% garantiram que subiram.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Considerando as vendas na habitação residencial, no mesmo período, 50% dos inquiridos disse ter havido diminuição e 29% responderam que se mantiveram.

As respostas foram semelhantes no caso da habitação turística, espaços comerciais, escritórios e espaços industriais, refere a ASMIP. Questionados sobre o futuro das vendas, para o mesmo tipo de imóveis, os associados da ASMIP demonstraram-se pessimistas, com a fasquia dos 50% de diminuição a ser sempre ultrapassada e, no caso da habitação turística, a chegar aos 83%.

No segmento de arrendamento, “a situação não é tão negativa”, diz a ASMIP, com 55,4% das empresas a garantir que os negócios se mantiveram e apenas 28,4% a afirmar que baixaram. Já quanto às expectativas para o segundo trimestre deste ano, a diminuição é sempre superior aos 50% em todos os capítulos, excepto na habitação residencial, onde 41,8% espera a manutenção e 39,1% o aumento dos arrendamentos.