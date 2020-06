Algarve com ocupação estimada de 30% este Verão, dizem agências de viagens

O Algarve deverá registar uma ocupação de 30% para o Verão de 2020, algo que “nunca se tinha vivido” na região, disse nesta quarta-feira o presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagem e Turismo (APAVT).

“Qualquer diálogo que tenha com agentes de viagens e hoteleiros no Algarve, se pensarmos em Junho, Julho, Agosto e Setembro, estaremos a falar, na melhor das hipóteses, em ocupação ou nível de negócio de 30%” estimou nesta quarta-feira, Pedro Costa Ferreira durante uma conferência digital.

Pedro Costa Ferreira destacou que o número revela “uma quebra de 70%” no volume de negócios no Algarve, como consequência da pandemia de covid-29, “algo que nunca se tinha vivido enquanto empresa ou região”, mas, ainda assim, “bem melhor que as perspectivas de Abril”.

O presidente da APAVT falava durante a conferência digital “Algarve no Horizonte - Como vai ser a próxima época balnear”, organizada pela revista Ambitur e que juntou diversas entidades públicas e privadas com o objectivo de debater como o destino se está a preparar para a época balnear no contexto da pandemia.

Aquele responsável defendeu que esta é uma crise diferente das outras, já que “é uma disruptura da oferta e procura” e que “afectará muito mais a região de Lisboa, Porto e o Algarve”, comparativamente com outras zonas do país. No caso específico do Algarve, por ser “a região que mais depende do turismo e das pontes aéreas internacionais”, sublinhou.

“O grande desafio será manter uma estrutura de referência da oferta da hotelaria e animação do Algarve”, sugeriu, enfatizando que o Algarve “tem que sobreviver à crise”. Para isso será necessário um envolvimento de todas as partes interessadas - empresários, autarquias e Governo, num processo que, defende, “deve ser liderado pela RTA [Região de Turismo do Algarve” e no qual “os apoios do Estado são essenciais”.

Com o início do desconfinamento e a chegada dos primeiros voos internacionais à região algarvia, o presidente da APAVT sublinhou que os primeiros passos “são essenciais para incrementar a confiança e gerar um aumento da procura”.

Praticamente consensual entre os intervenientes da conferência é a dependência do Algarve “dos turistas nacionais” para o Verão que se avizinha, mas, para Pedro Costa Ferreira, “as agências de viagens também estão dependentes de Portugal”.

A “falta de mobilidade internacional” e alguma “insegurança dos turistas nacionais” tornará mais difícil aquilo que, para alguns, são as habituais férias fora do país e “essa mais-valia tem de ser aproveitada pelo Algarve”, frisou.

Defendendo a necessidade de garantir o cumprimento das indicações dadas pelas entidades de saúde, o presidente da APAVT alertou que “as regras têm de ser cumpridas, mas têm de permitir o gozo do espaço”.

Pedro Costa Ferreira ressalvou ainda a “grande dependência do aeroporto de Faro das viagens no Verão” e que o enfraquecimento de algumas companhias aéreas pós-crise “pode vir a revelar-se um problema”.

Na conferência digital participaram, ainda, João Fernandes, presidente da RTA, Isilda Gomes, presidente da Câmara de Portimão, Daniel do Adro, director-geral do Hotel Quinta do Lago e Isolete Correia, directora da Marina de Vilamoura.

Até 14 de Junho Portugal encontra-se em situação de calamidade devido à pandemia. Desde 18 de Maio já houve a reabertura de alguns negócios estando a abertura da época balnear apontada para 06 de Junho.