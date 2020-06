FC Porto deu-se mal com o desconfinamento

O FC Porto entrou com o pé esquerdo no regresso do campeonato depois de mais de dois meses de paragem devido à pandemia de covid-19. Em Famalicão, sem público nas bancadas, o FC Porto perdeu por 2-1 e tem a liderança da Liga em risco.

Num jogo em que teve maior domínio, o FC Porto enfrentou um Famalicão que deu sempre luta e que nunca deixou de olhar para a baliza portista. E os famalicenses foram premiados por essa atitude, aproveitando um erro de Marchesín. O guarda-redes do FC Porto ofereceu a bola a Fábio Martins que, com a baliza aberta, não desperdiçou a oferta (48').

Sérgio Conceição foi obrigado a arriscar e, pouco depois de o treinador portista ter colocado mais gente no ataque, viu Corona, na sequência de um lançamento lateral, aproveitar algum espaço livre para empatar o resultado, quando faltavam cerca de 20 minutos para o apito final.

Esperava-se o ataque final dos portistas à baliza do Famalicão, mas apenas três minutos depois, uma arrancada de Pedro Gonçalves rendeu o segundo golo à equipa da casa, depois de um remate de fora da área do médio.