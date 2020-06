Alemanha não vai punir jogadores que manifestaram apoio a George Floyd

A Federação Alemã de Futebol (DFB) disse, nesta quarta-feira, que não haverá sanções a jogadores que se manifestem em relação à morte do afro-americano George Floyd, justificando que os princípios desses actos são de combate à discriminação e ao racismo.

“A DFB tem adoptado uma posição firme contra qualquer forma de racismo, discriminação ou violência, defendendo a tolerância, abertura de espírito e diversidade, valores que são alicerce dos estatutos da DFB”, refere em comunicado a federação germânica.

A nota surge no seguimento de gestos de quatro futebolistas na última jornada da Bundesliga. Hakimi e Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, apresentaram nas camisolas a mensagem “justiça para George Floyd”, Marcus Thuram marcou pelo Borussia Mönchengladbach e pousou um joelho na relva, e McKennie, do Schalke 04, usou uma braçadeira de capitão a pedir também “justiça para George Floyd”.

A federação germânica chegou a abrir um inquérito, como determinam os regulamentos, mas deixou agora claro que estas acções dos jogadores merecem “respeito e compreensão”, o que se aplicará a situações semelhantes.

Esta tomada de posição tem o apoio da FIFA, cujo presidente, Gianni Infantino, disse na terça-feira, que estas homenagens “merecem ser aplaudidas e não sancionadas”.

George Floyd, um afro-americano de 46 anos, morreu asfixiado em 25 de Maio, em Minneapolis, no estado do Minnesota. Desde a divulgação das imagens nas redes sociais, têm-se sucedido os protestos contra a violência policial e o racismo em dezenas de cidades norte-americanas, algumas das quais foram palco de actos de pilhagem. A morte de Floyd ocorreu durante a detenção por suspeita de ter usado uma nota falsa de 20 dólares (18 euros) numa loja.