Lisboa volta aos traços de Van Gogh

A premiada experiência imersiva e multi-sensorial chega a Portugal pelas mãos do Museu Van Gogh (Amesterdão) e da produtora portuguesa UAU.

Até 3 de Janeiro, no Terreiro das Missas, à beira-Tejo, a ordem é para tocar nas obras e entrar na vida do homem por detrás do artista. Entre projecções, jogos de sombras, filmes e fotografias, são recriados locais de destaque na vida do pintor (1853-1890), como a Casa Amarela ou o seu quarto, numa viagem aos sentimentos, amores, angústias e pensamentos de Van Gogh.

Há ainda estações onde é possível “restaurar” quadros, recriar pinceladas ao estilo do mestre ou estudar a ciência das obras e a influência das mesmas na actualidade.

A reabertura vem com novos horários e condições de visita, conforme ditam as regras do desconfinamento: de quarta a domingo, das 10h às 19h (com entradas a cada 30 minutos, sendo a última às 18h); lotação do espaço reduzida e desinfecção dos audioguias após cada utilização.

Os bilhetes normais custam 13€ (dias úteis) e 15€ (fim-de-semana), valores sujeitos a desconto para estudantes, crianças, jovens, seniores e famílias.