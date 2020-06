A ficção portuguesa chega esta noite à Terra Nova

Quando o pescador Artur Braga contou ao médico António Martinho do Rosário, no seu jeito roufenho e salpicado de palavrões, a forma como sobrevivera, dias à deriva num bote, ao naufrágio do navio João Costa, em 1952, não imaginaria que estava a ajudar o maior dramaturgo português do século XX, Bernardo Santareno, a criar Albino, uma das personagens fulcrais da peça O Lugre. Em ano de centenário do nascimento do médico-escritor, a RTP1 estreia esta quarta-feira uma série que se inspira na sua obra e nas personagens daquele navio sem nome, no qual cabiam uma frota e um país. Escrita por Artur Ribeiro e Nuno Duarte, e realizada por Joaquim Leitão, Terra Nova é a ficção portuguesa a arriscar uma viagem por mares raramente navegados.

