A China quer conter a construção em altura: o início de uma nova era?

Não parece que seja uma consequência directa da pandemia, mas o país onde mais se edifica no mundo, a China, vai introduzir alterações no desenho urbanístico das suas cidades. Em particular, na construção em altura, outrora símbolo de poderio económico do regime, o que acaba por ter impacto no resto. A construção de torres com mais de 500 metros de altura vai ser proibida e os projectos com mais de 250 metros vão ser alvo de restrições severas. Para se ter uma ideia, o arranha-céus mais alto da Europa, o Kommerzbank. de Frankfurt, mede 259 metros de altura e em todo o continente só existem mais 20 edifícios com mais de 200 metros.

Na China, pelo contrário, existem 678 e cinco deles medem mais de 500 metros. O Centro Suzhou Hungnam, na província de Jiangsu, será o primeiro grande projecto a sofrer o impacto das novas medidas, resignando-se a medir 499 metros, quando estava previsto chegar aos 730. Outra directiva anunciada há dias pelo Ministério da habitação e do Desenvolvimento Urbano-rural é mais difícil de precisar no conteúdo – “está estritamente proibido o plágio, a cópia e o comportamento de decalque de edifícios”, lê-se –, embora pareça visar as recriações de edifícios emblemáticos de outras partes do mundo, como a Torre Eiffel de Paris.

Outras directrizes apontam para a criação de uma nova sensibilidade paisagística ou para a obrigatoriedade de proteger o património histórico, seja ele corporizado por casas tradicionais ou prédios de forte simbolismo arquitectónico. O Governo chinês comunicou ainda que será criado um comité para corrigir eventuais “anomalias urbanas” que tenham sido criadas ao longo dos anos com edifícios megalómanos ou réplicas de ícones turísticos de outras partes do globo.

O executivo justifica as novas directivas no próprio documento. “O estilo arquitectónico dos prédios e o planeamento urbano constituem a unidade orgânica da imagem externa e do espírito de uma cidade, reflectindo a sua qualidade cultural.” Por isso, é referido, são necessárias mudanças, “implementando políticas públicas de construção que sejam democráticas, económicas, sustentáveis e belas, para fortalecer a arquitectura do país e a sua autoconfiança”.

Como interpretar estas normas? Estará o Governo chinês a promover novas formas de viver nas cidades? Terá a ver com condições de segurança, se partirmos do pressuposto, não consensual, de que os edifícios mais altos são mais complexos de gerir? É difícil de saber, para já. O que se sabe é que o presidente Xi Jinping falou várias vezes de arquitectura, sendo um tema de interesse pessoal. Uma vez manifestou-se contra a arquitectura extravagante e importada, defendendo obras mais austeras e mais de acordo com a cultura local. Por outro lado, defendem alguns especialistas, estas normas podem reflectir uma nova forma de olhar para as cidades.

Depois de décadas em que a prioridade urgente terá sido oferecer alojamento digno a milhões de cidadãos chineses, agora estaríamos a entrar num novo tempo em que haveria espaço para corrigir o urbanismo caótico e, ao mesmo tempo, planear outro futuro. E existem ainda outras versões. Para uns, a China quer assumir-se como potência dominante no mundo e na arquitectura também. Por outro lado, numa versão mais optimista, pode ser que, como está a acontecer noutras latitudes, também na China se estejam a questionar e a projectar modelos de cidade pós-pandemia, a partir de práticas mais sustentáveis e atentas ao meio ambiente.