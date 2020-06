Polícia Judiciária deteve suspeito de duplo homicídio em Valpaços

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta terça-feira um homem de 65 anos suspeito de ter matado dois cunhados numa localidade de Valpaços — é suspeitos de dois crimes de homicídio.

No dia 30 de Maio, o arguido disparou em direcção às vítimas com uma arma de fogo, causando-lhes morte imediata, refere o comunicado da PJ. O homem vai ser presente às autoridades para interrogatório e aplicação de medidas de coacção.

O suspeito tinha sido detido pela GNR no dia em que os crimes ocorreram, mas foi posto em liberdade no dia seguinte com termo de identidade e residência, depois de ser ouvido pela Polícia Judiciária. A GNR apreendeu ainda uma caçadeira e uma carabina.

Esta terça-feira ao final da tarde, o homem foi novamente detido, desta vez pela Polícia Judiciária.

O suspeito é marido da irmã de uma das vítimas, um casal com idades entre os 50 e os 55 anos, refere a Lusa. Os corpos foram encontrados na tarde do dia 30 de Maio num terreno agrícola na localidade da Estrada da Avarenta, freguesia de Carrazedo de Montenegro.