Grupo armado liderado por jovem de 15 anos espalhou a violência em Lisboa

Durante mais de um ano, um gangue que seria liderado por um jovem de 15 anos quando foi criado, espalhou a violência e rivalizou com outro grupo da Área Metropolitana de Lisboa. Às agressões não escaparam terceiros que nada tinham que ver com gangues mas que se cruzaram no seu caminho. O grupo contaria com dez jovens e foi desmantelado pela polícia em Dezembro de 2019, tendo nessa altura sido detidos sete elementos. O Ministério Público (MP) de Oeiras acusou-os recentemente por crimes de associação criminosa, ofensa à integridade física qualificada, ameaça grave e detenção de arma proibida. A acusação resulta da junção de três processos diferentes que tinham sido abertos na sequência de queixas.

