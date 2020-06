GNR fiscaliza explorações agrícolas para prevenir furtos e tráfico de seres humanos

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai intensificar o patrulhamento nas explorações agrícolas, em todo o território nacional, com o objectivo de prevenir a criminalidade em geral e os furtos em particular, bem como possíveis situações de tráfico de seres humanos.

Esta actividade tem o nome de Operação Campo Seguro 2020. Começou no dia um de Junho e prolonga-se até 31 de Dezembro.

Durante a operação, a GNR irá promover acções de informação e sensibilização junto das comunidades rurais, muito especialmente dos agricultores, sobre medidas de prevenção e protecção contra furtos, em particular contra o furto de cortiça, ou outros produtos agrícolas, cobre e outros metais não-preciosos.

Além disso, atendendo ao número de acidentes que envolvem veículos agrícolas, cerca de 700 em 2019, serão desencadeadas acções de sensibilização dirigidas aos utilizadores de tractores e máquinas agrícolas, com o objectivo de os aconselhar para o cumprimento das regras de segurança.

Neste sentido, a GNR deixa alguns conselhos.

Por exemplo, há que fazer a manutenção do veículo. O seu mau funcionamento ou falta de limpeza podem causar acidentes.

As estruturas de protecção, como o arco de “Santo António” são importantes porque podem evitar a morte do condutor ou reduzir a gravidade dos ferimentos.

Os acessórios de iluminação e sinalização devem estar de acordo com a lei.

É importante que quem utilize estes equipamentos frequente acções de formação teóricas e práticas. Deve conhecer os riscos da condução de tractores agrícolas para circular com segurança.

Outro conselho da GNR é que não conduza sob o efeito de álcool, fadiga ou com excesso de velocidade e deve-se respeitar os limites do tractor. Não sobrecarregue nem transporte passageiros “à pendura”. É proibido e perigoso.

No intuito de garantir que as diversas campanhas agrícolas decorram num clima de segurança, a GNR irá desenvolver acções de policiamento de proximidade e de fiscalização, empenhando militares de diferentes valências, nomeadamente, dos Comandos Territoriais, do Serviço de Protecção da Natureza e Ambiente, da Investigação Criminal e da Unidade de Acção Fiscal. Para fazer face à criminalidade transfronteiriça, serão efectuadas cações de fiscalização em coordenação com a Guardia Civil.