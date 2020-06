Covid-19: mais 12 mortes e 195 casos confirmados

Portugal regista, esta terça-feira, mais 12 mortes pela covid-19 do que no dia anterior. Este número corresponde a uma taxa de crescimento de 0,84%, num total de 1436 mortes registadas desde Março. Foram identificados ainda mais 195 casos positivos de infecção, ou um aumento de 0,6%, num total de 32.895 casos positivos. Estes dados foram divulgados boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde publicado esta terça-feira.

Já 19.869 pessoas foram dadas como recuperadas, mais 317 em apenas 24 horas. Há 432 pessoas internadas (menos 39 do que no dia anterior), 58 das quais em unidades de cuidados intensivos (menos seis). Há, actualmente, 11.590 casos activos. Este número é encontrado depois de subtraído o número de mortes e de recuperados ao número de casos positivos.

A taxa de mortalidade global da covid-19 em Portugal é de 4,4%, mas sobe consideravelmente acima entre os doentes com mais de 70 anos: é de 17,3%, de acordo com o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, que falou durante a conferência de imprensa diária.

Depois de não ter registado qualquer novo caso de infecção na segunda-feira, a região Norte regista 29 novos casos, fazendo aumentar o total acumulado para 16.789. Esta é portuguesa mais afectada pela pandemia nos últimos três meses.

A maioria dos novos casos foi, no entanto, identificado na região de Lisboa e Vale do Tejo: 158 apenas nas últimas 24 horas. Esta região soma 11.493 casos positivos acumulados desde o início da pandemia, em Março. Há, nesta região “uma maior concentração de casos”, avaliou a directora-geral da Saúde, Graça Freitas, mas que “apesar de tudo está estabilizada”.

A maioria dos novos casos na região de Lisboa foram aconteceu nos concelhos de Sintra, com 182 novos casos (um aumento que acontece depois de a DGS ter recebido as notificações médicas dos últimos quatro dias), Lisboa, com 38 novos casos, Amadora com 29 e Loures com 23.

Apenas duas regiões em Portugal têm transmissão comunitária: Lisboa e Vale do Tejo e Norte. O Centro, Alentejo e Algarve têm apenas “pequenos focos”, de acordo com a directora-geral da Saúde e os Açores e a Madeira declararam ter apenas “transmissão esporádica”.

Trabalhadores de empresas na Grande Lisboa estão a ser testados

Não será de estranhar que os números continuem a aumentar nesta região. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, foram colhidas cerca de 945 amostras provenientes de rastreios a empresas da zona da Grande Lisboa, e o seu processamento está já em curso. “Foram colhidas cerca de duas mil amostras desde sábado”, avançou António Lacerda Sales, referindo-se às amostras colhidas no sábado, domingo e nesta segunda-feira.

“Seguimos a estratégia de identificar, testar e isolar muito rapidamente. O INEM tem um plano de testagem em curso em várias dezenas de empresas situadas na Grande Lisboa, a maioria na zona da Azambuja. Outras estão a decorrer durante o dia de hoje e as restantes com agendamento para os próximos dias. Prevê-se estender estes rastreios a outras empresas sob a orientação da autoridade de saúde até ao fim desta semana, altura em que faremos um ponto de situação”, referiu o secretário de Estado da Saúde, acrescentando que caberá depois ao INSA (Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge) fazer o processamento dessas amostras em articulação com outros hospitais da região.

Na segunda-feira, havia em Portugal 32.700 casos confirmados, 1424 mortes e 19.552 recuperados.

Em todo o mundo há mais de 6,2 milhões de casos confirmados, morreram mais de 375 mil pessoas e quase 2,7 milhões conseguiram recuperar da doença.