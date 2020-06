Assaltava casas no Alentejo. Detido pela GNR ficou em prisão preventiva

O Comando Territorial de Beja, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Aljustrel com o reforço do Posto Territorial de Ferreira do Alentejo, no dia 30 de Maio, deteve um homem, de 35 anos, por violação de domicílio e furto em residência, em Ferreira do Alentejo.

O detido já estava a ser investigado desde Janeiro por vários crimes de furto em residências e estabelecimentos.

Segundo o comunicado da GNR, foi o próprio proprietário de uma residência que avisou as autoridades que estaria alguém no seu interior.

De imediato os militares da GNR deslocaram-se ao local onde surpreenderam o suspeito nas instalações da habitação, tendo sido detido e apreendidos os objectos que tinha na sua posse.

O homem tinha uma chave falsa, uma lanterna, um par de luvas, três telemóveis, 16 cartões de telemóvel e várias peças de vestuário e calçado.

Segundo o comunicado, o suspeito introduziu-se na residência com a intenção de subtrair o material que estaria no seu interior, sendo que “se encontrava a ser investigado em Aljustrel desde o mês de Janeiro, pela prática de vários crimes de furto em residências e estabelecimentos, provocando, desta forma, alarme social e sentimento de insegurança na população”.

O detido já tinha antecedentes criminais pela prática deste tipo de crime e ficou detido nas instalações da GNR. Presente ao Tribunal Judicial de Ferreira do Alentejo, no dia 1 de Junho, foi-lhe aplicada a medida de coacção de prisão preventiva.