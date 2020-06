Escolas fechadas, infecções nas ruas

Marta Temido está preocupada por os jovens serem “o novo grupo de infectados em Lisboa e Vale do Tejo” e manifestou no domingo a sua intenção de melhorar a comunicação entre ela e eles. Infelizmente, o problema de comunicação não é com os jovens, mas sim com um senhor de barbas que se senta ao seu lado no Conselho de Ministros: chama-se Tiago Brandão Rodrigues, é ministro da Educação, e decidiu ainda na primeira metade de Abril que o ensino básico só regressaria às aulas presenciais em Setembro. Não sei se essa decisão foi tomada por iniciativa sua, por incapacidade política ou por falta de peso junto de António Costa – o que sei é que foi a maior estupidez do confinamento e todos os dias estamos a pagar um alto preço por ela.

